Enrique Peña Nieto hará 'anuncio importante' sobre la legalidad en México

DISTRITO FEDERAL, México (EFE).- Apremiado en el interior de México y con su estrella internacional en declive por la crisis derivada de la desaparición de 43 estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto hará esta semana "un anuncio importante" sobre el restablecimiento de la legalidad en el país.



"Habrá de tomar decisiones el presidente respecto a lo que no ha funcionado, a lo que se tiene que renovar, cambiar, y se hará un anuncio importante y será en esta misma semana", dijo hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.



El ministro no dio detalles del anuncio, que según dijo se hará a más tardar el próximo jueves, y se limitó a indicar que serán decisiones sobre aquellas áreas "donde hay debilidad en el Estado mexicano y particularmente en los municipios".



Por otro lado, Osorio justificó las detenciones realizadas el jueves pasado tras incidentes violentos registrados durante las multitudinarias manifestaciones para exigir la aparición de los 43 estudiantes de una escuela rural para maestros desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, estado sureño de Guerrero.



"No queremos inculpar a quien no tiene nada que ver, pero por supuesto sí castigar a quien haya hecho este tipo de actos", indicó.



Las autoridades arrestaron a 30 personas, pero solo 11 -incluido el chileno Lawrence Maxwell Ilabaca- fueron recluidas en cárceles federales por su probable responsabilidad en delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictiva y motín.



El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se reunió hoy en Santiago con Alberto Maxwell, padre del chileno detenido, a quien aseguró que "su hijo goza de todas las garantías que la justicia mexicana brinda a toda persona sometida a un proceso jurídico".



Lawrence Maxwell, de 47 años, quien cursa un doctorado en Letras en México, "recibe el apoyo puntual de las autoridades consulares chilenas", enfatizó Meade en la capital chilena, donde asiste a un seminario sobre integración regional.



El canciller también se refirió a los comentarios hechos recientemente por el presidente de Uruguay, José Mujica, quien dijo sobre México que pareciera "que se trata de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos".



Estas declaraciones, hechas a la revista Foreign Affairs Latinoamérica, motivaron que el Gobierno de México expresara "su sorpresa y rechazo categórico". Pero este lunes Mujica enfatizó su apoyo al Gobierno mexicano en su "lucha" y expresó su confianza "en el capital polÍtico que reside en sus partidos y sus instituciones democráticas, en sus antiguos cimientos históricos, para enfrentar los desafíos actuales".



Tras esta aclaración difundida por la Presidencia uruguaya, Meade dio por zanjado el incidente.



Mujica "matizó su dicho original para dejar absolutamente claro que en ese tema hay absoluto respeto y absoluto apoyo a las instancias que el Gobierno mexicano está llevando a cabo", dijo el ministro.



Sin embargo, los roces con Chile y Uruguay reflejan un desgaste de la imagen internacional de Peña Nieto, que ha incluido pronunciamientos desde la Casa Blanca hasta el Vaticano, luego de que el presidente cosechara elogios por las reformas estructurales aprobadas desde el inicio de su Gobierno en diciembre de 2012.



Mientras tanto, las manifestaciones para exigir la aparición con vida de los estudiantes continúan en el país.



Unos 200 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) tomaron hoy el control de las oficinas del tribunal electoral y de la fiscalÍa federal en Chilpancingo, la capital estatal.



La Ceteg, que se opone a la reforma educativa promulgada por Peña Nieto, ha protagonizado numerosas protestas, algunas de ellas violentas, para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre.



Esa noche, de acuerdo con la fiscalía, policías municipales atacaron a tiros a los estudiante por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y causaron la muerte de seis personas y heridas a otras 25.



Además, detuvieron a 43 jóvenes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un depósito de basura.



Sin embargo, esta versión no es aceptada por los padres de los estudiantes, quienes exigen la búsqueda de sus hijos vivos mientras llegan los resultados de las pruebas genéticas que realiza un laboratorio de Austria a los restos hallados en el basurero.