Enrique Peña Nieto propone disolver cuerpos de policía municipal en México

REDACCIÓN INTERNACIONAL, (AFP).-El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este jueves un plan para reemplazar los cuerpos de policía municipal por fuerzas únicas de cada uno de los 32 estados, en medio de la crisis por la participación de policías corruptos en la presumible masacre de 43 estudiantes. El nuevo modelo policial pasará de "más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, profesionales y eficaces", dijo el mandatario en un mensaje a la Nación desde el Palacio Nacional. "México debe cambiar", recalcó Peña Nieto, que afronta la peor crisis de su presidencia, al anunciar un paquete de reformas constitucionales en seguridad que enviará el lunes al Congreso. Otra de las propuestas permitiría al gobierno federal asumir el control de servicios municipales o de disolver un ayuntamiento "cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada", señaló. Peña Nieto anunció también la creación de "un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas así como un sistema nacional de información genética". En México han desaparecido unas 20 mil personas y han fallecido otras 80 mil desde que se militarizó la guerra contra narcotraficantes en diciembre de 2006, y cientos de fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres han sido encontradas en los últimos años. El presidente reconoció que la estrategia para recuperar la seguridad en el país no se limita solo al ámbito jurídico y policiaco. "Hoy existen dos México: uno inserto en la economía global, con crecientes índices de desarrollo y bienestar, y por el otro lado hay un México más pobre con rezagos ancestrales que no han podido resolverse por generaciones", que es lo que sucede en Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes, apuntó Peña Nieto. El mandatario propuso "crear nuevos polos de desarrollo industrial" a través de "tres zonas económicas especiales"; una abarcaría el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), la segunda estará en Puerto Chiapas (sureste) y la tercera abarcaría los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas tanto del estado de Michoacán (oeste) como del estado de Guerrero, indicó. La sociedad mexicana sigue escandalizada por el brutal ataque a tiros del que fueron víctimas decenas de estudiantes la noche del 26 de septiembre en Iguala (estado de Guerrero) por parte de policías locales vinculados al cartel Guerreros Unidos. Después de los ataques, que dejaron seis muertos, los agentes entregaron a 43 estudiantes sobrevivientes a sicarios del cartel que los habrían asesinado, incinerado sus cuerpos y arrojado los restos a un río, según las investigaciones de la fiscalía. La creación de un único número telefónico de emergencia y clave de identificación nacional son otras de las medidas propuestas por Peña Nieto.