Etiopía enviará las 'cajas negras' del Boeing a Europa

Las "cajas negras" del Boeing que se estrelló con 157 personas a bordo en Etiopía serán enviadas a Europa para su análisis, confirmó un vocero de Ethiopian Airlines el miércoles, mientras gran parte del mundo suspendía o prohibía los vuelos con el modelo siniestrado y las familias de las víctimas llegaban al lugar de la tragedia.

Preguntado por The Associated Press, Asrat Begashaw declinó concretar a qué país se enviarán los dispositivos que registran los datos de vuelo y las voces en cabina.

En una entrevista previa, señaló que la aerolínea tenía "varias opciones".

"Lo que podemos decir es que no tenemos la capacidad para investigarlas aquí en Etiopía", añadió.

Un funcionario de la aerolínea había dicho antes que una de las "cajas negras" estaba parcialmente dañada.

El Boeing 737 Max 8 se estrelló seis minutos después del despegue el domingo, matando a las 157 personas que iban a bordo.

El desastre es el segundo de un aparato de este modelo en apenas cinco meses.

