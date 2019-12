Ex premier Olmert culpable de corrupción

TEL AVIV, Israel (ANSA). -La justicia israelí emitió hoy una sentencia en la cual halló culpable al ex premier Ehud Olmert de corrupción por pago de sobornos por una obra edilicia de lujo cuando era alcalde de Jerusalén.El tribunal del distrito de Tel Aviv emitió un fallo que fue leído por el juez David Rozen, transmitido en directo por televisión, contra Olmert, de 69 años. "Esperábamos que fuera sobreseído", dijeron sus abogados, quien admitieron que "es un día duro, pero no está dada la última palabra".El debate sobre la condena a Olmert y otros nueve imputados comenzará el 28 de abril. El ex premier corre el riesgo de recibir una condena de al menos diez años de prisión.Olmert sucedió en 2006 a Ariel Sharon, pero en 2008, cuando se proyectaba a nivel mundial con un posible acuerdo de paz con los palestinos, debió renunciar por una serie de problemas con la justicia. El político de derecha fue alcalde de Jerusalén (1993-2003) y luego ministro de Industria y Comercio.