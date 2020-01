Exdiputada María Corina Machado comparece ante la Fiscalía

CARACAS, Venezuela (AP) —La exdiputada opositora María Corina Machado comparecerá el miércoles en la Fiscalía General para declarar en condición de imputada por su presunto vínculo con un plan para asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Machado –investigada desde marzo por una supuesta conspiración para realizar de golpe de Estado y el magnicidio denunciada por el oficialismo– acudirá al Ministerio Público, en el centro de la capital, donde le imputarán los cargos, de acuerdo con la Fiscalía General. En junio, las autoridades judiciales prohibieron a Machado salir del país poco después de que el partido gobernante la despojó de su escaño en la Asamblea Nacional. Machado, de 47 años, ha dicho repetidamente que el gobierno usa los tribunales para "perseguir y callar todas las voces" disidentes. "No he cometido ningún delito, voy a la Fiscalía a enfrentar la infamia de un Poder Judicial que de rodillas atiende las órdenes de Miraflores (el palacio de gobierno de Caracas)", dijo Machado a The Associated Press en una entrevista telefónica. "Este es el precio que tengo que pagar por decir la verdad en Venezuela y el mundo, decir que en Venezuela hay una dictadura", añadió. Miembros del partido de gobierno denunciaron en mayo la supuesta existencia de un plan dirigido a ejecutar un "golpe de Estado" y asesinar a Maduro y otros dirigentes oficialistas, al tiempo que centraron su acusación sobre Machado y otros opositores. Como pruebas mostraron algunos supuestos correos electrónicos que la exdiputada compartió con opositores. Algunos de los implicados han afirmado que tales mensajes son falsos. Maduro, que asumió la presidencia en abril de 2013, ha denunciado cinco planes de magnicidio y más de una decena de actos de sabotaje y complot.