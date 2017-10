Expresidente hondureño Porfirio Lobo niega vínculos con el narcotráfico

El expresidente hondureño Porfirio Lobo negó este lunes 9 de octubre los señalamientos de colaborar con el tráfico de drogas a Estados Unidos que hizo un miembro de un cartel de narcotraficantes al testificar en una corte de Nueva York.

El excabecilla del cartel narcotraficante Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, acusó a Lobo de colaborar con ellos, durante un juicio contra el hijo del expresidente, Fabio Lobo, condenado a 24 años de cárcel por el tribunal estadounidense.

Los señalamientos de Rivera resurgieron el fin de semana en una publicación del periódico The New York Times, ante lo cual el exgobernante respondió que "no es cierto que haya recibido ningún soborno" para "favorecerles y darles protección" a los carteles en el envío de drogas a Estados Unidos.

"Las acciones tomadas como gobernante desmienten lo que ha declarado Rivera", manifestó Lobo (2010-2014), y citó como ejemplo que en su mandato se aprobó una ley para decomisar propiedades y extraditar narcotraficantes a Estados Unidos.

"A este grupo criminal Los Cachiros le incautaron alrededor 500 millones de dólares" en haciendas, negocios, casas, edificios y ganado, aseveró. Añadió que en su mandato les confiscaron más de 100 toneladas de cocaína y otras drogas, les destruyeron o inhabilitaron 101 pistas de aterrizaje y decomisaron semisumergibles, aviones, helicópteros, lanchas, barcos pesqueros, barcos de gran calado y vehículos.

"No tenía conocimiento y mucho menos he participado en actos ilícitos de uno de mis hijos, Fabio Porfirio Lobo, profesional de 46 años, (quien) se ha declarado culpable y por los cuales ha sido sentenciado", enfatizó el exgobernante.