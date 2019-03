Expulsión de embajador alemán 'agrava la situación' en Venezuela, advierte Berlín

La decisión del gobierno de Venezuela de expulsar este miércoles al embajador alemán por su apoyo al líder opositor Juan Guaidó "agrava la situación" en ese país, advirtió el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, en un comunicado.

"Es una decisión incomprensible, que agrava la situación y no contribuye a la distensión", señaló Maas en su nota.

En su nota, el ministro alemán de Asuntos Exteriores apuntó que "nuestro apoyo, el apoyo de Europa, a Juan Guaidó se mantiene intacto. El embajador Kreiner ha hecho un excelente trabajo en Caracas, en particular en los últimos días".

