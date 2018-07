Facebook revela campaña de manipulación política a cinco meses de las elecciones

Facebook anunció este martes 31 de julio, que cerró más de 30 páginas y cuentas falsas involucradas en un intento "coordinado" de manipulación política de la opinión pública, previo a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

La empresa señaló que aún no determinó quienes están detrás de estas cuentas y que hasta ahora no pudieron vincularlas con Rusia, país al que las agencias de investigación estadounidense acusan de haberse valido de esta plataforma para difundir una campaña de desinformación durante los comicios presidenciales de 2016, en los que resultó ganador Donald Trump.

No obstante, Facebook indicó que una "parte de esas actividades es coherente con lo que había visto de parte de la Internet Research Agency (IRA)", la organización rusa que creó y manejó muchas cuentas falsas en Facebook durante el proceso electoral pasado. "Tenemos evidencia de algunas conexiones entre estas cuentas y las cuentas de IRA que fueron eliminadas el año pasado (...), pero también hay diferencias", señaló el comunicado.

"No creemos que la evidencia es lo suficientemente fuerte en este momento para públicamente atribuir [las nuevas cuentas] a la IRA". Facebook indicó que en esta nueva campaña, los autores fueron "más cuidadosos para cubrir sus huellas". "Aún estamos en las primeras etapas de nuestra investigación y no tenemos toda la información, incluyendo quién puede estar detrás".

Una de estas cuentas que operaba de forma encubierta estaba tras la convocatoria de una contramarcha a un evento de la organización de ultraderecha "Unite the Right" el 10 de agosto, en la capital Washington DC. El grupo de Mark Zuckerberg señaló que informó de estos descubrimientos a las fuerzas del orden, el Congreso y otras compañías de tecnología, así como también tiene planeado contactar a suscriptores de la red social que manifestaron interés en asistir a esa protesta.

En total, fueron 32 los perfiles de Facebook e Instagram (propiedad del grupo) eliminados debido a un "inauténtico comportamiento coordinado". La más antigua fue creada en marzo de 2017 y la más reciente en mayo de 2018. En total, habían publicado cerca de 10 mil mensajes. Esas páginas tenían 290 mil seguidores y gastaron 11 mil dólares para promocionar cerca de 150 contenidos ("ads"), haciéndolos así más visibles.

La red social explicó que no necesitaba conocer sus autores para "detener esta conducta". El senador demócrata Mark Warner, miembro de la comisión de Inteligencia de la Cámara Alta, señaló que este "hallazgo es una prueba más de que el Kremlin continúa explotando plataformas como Facebook para sembrar la división y difundir desinformación".

"Me alegra que Facebook esté tomando algunas medidas para identificar y encarar esta operación", apuntó. "Espero igualmente que Facebook, y otras plataformas, continúen trabajando para identificar actividades de "troles" rusos y trabajar con el Congreso para actualizar las leyes para proteger mejor a nuestra democracia en el futuro", añadió.

Entre las páginas eliminadas con más seguidores están Resisters y Aztlan Warriors. La primera, en español "Resistentes", es la que organizó el evento contra "Unite the Right". El diario The New York Times, citando fuentes anónimas, reportó que otra actividad "coordinada" giró en torno a #AbolishICE, una campaña de la izquierda estadounidense contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas.

La noticia se produce pocos días después de que Facebook sufriera una espantosa caída en la bolsa, tras perder las previsiones de ingresos para el segundo trimestre y ofrecer proyecciones de crecimiento suave. La empresa tecnológica indicó que esta desaceleración forma parte de lo que llama su nueva estrategia de privacidad y seguridad, que según dijo, ayudó a este nuevo descubrimiento.