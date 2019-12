Famosos expresan pesar y esperanza tras victoria de Trump

REACCIONES

La elección de Donald Trump anonadó a muchos, incluyendo a celebridades que apoyaron abrumadoramente a la candidata demócrata Hillary Clinton.

De esta manera reaccionaron algunos famosos en sus cuentas de Twitter a la victoria del republicano Donald Trump.

La actriz Kristen Bell escribió en su cuenta "¿Alguien más quiere vomitar?" mientras que el comediante Ricky Gervais dijo "Canadá acaba de empezar a construir un muro".

"No dejo de pensar en los millones de mexicanos que viven y trabajan en EUA y que despiertan hoy en un país donde Trump es presidente" expresó el actor Diego Luna.

"La gran fe en Dios funciona. Sr @realDonaldTrump estoy orgulloso de llamarlo presidente de los Estados Unidos de América. Y primera dama @melaniatrump" manifestó el actor Scott Baio.

"Apenas estaba viendo las noticias... quizás me pidan que cante 'You Can't Always Get What You Want' (No puedes conseguir siempre lo que quieres) en la investidura, íja!" dijo el rockero Mick Jagger.

Just was watching the news... maybe they'll ask me to sing 'You Can't Always Get What You Want' at the inauguration, ha!

Just was watching the news... maybe they'll ask me to sing 'You Can't Always Get What You Want' at the inauguration, ha! — Mick Jagger (@MickJagger) November 9, 2016

"Nunca voy a renunciar a esto. Pasaré mi vida luchando porque las niñas sean vistas, escuchadas y valoradas. Cuídense de una pelirroja", escribió la actriz Jessica Chastain.

"¡Tengo que levantarme temprano mañana y comprar un montón de acciones de una compañía constructora de muros! ¡Y madera! ¡Y metal! ¡Y niveladores!" aseguró el guionista y director Judd Apatow.

"No puedo parar de llorar. No puedo creer esto. Habla demasiado claro de la consciencia de nuestro país. No puedo. Tengo tanto miedo de lo que está por suceder" dijo la cantautora India Arie.

Mientras que con lágrimas, Miley Cyrus, en un video de dos minutos expresó "Alegres hippies, nos ajustamos, y aceptamos a cada quien por lo que es. Así que, Donald Trump, yo te acepto. Y duele decir esto, pero incluso te acepto como presidente de Estados Unidos. Y eso está bien. Está bien, porque ahora quiero ser una hippie esperanzada".

❤️💙❤️💙❤️💙 pic.twitter.com/kuETRP7tb0

"Ahora es momento de seguir adelante y esperar que nuestro país pueda unirse", actor Ben Stiller.

Luego que los votantes legalizaron el uso recreacional de marihuana en California, Massachusetts y Nevada, el actor y productor Seth MacFarlane, tuiteó "Al menos la hierba es legal".

"Nuestro presidente electo dio un discurso de aceptación amable esta mañana, dejando en claro el gran líder que será. íEs de mañana nuevamente en Estados Unidos!" manifestó el actor James Woods.