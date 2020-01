Ferguson: Protestas en tiendas minoristas

MANCHESTER, Missouri, Estados Unidos (AP) —Docenas de personas interrumpieron las compras navideñas en grandes tiendas minoristas en la zona de St. Louis para protestar contra la decisión de un jurado investigador de no encausar al agente de policía que mató a tiros al joven negro Michael Brown. Se planean otras protestas el viernes en centros comerciales de todo el país. Unas dos docenas de personas entonaron "Sin justicia no hay paz, abajo la policía racista" y "Abajo el Viernes Negro", después que la policía los sacó de un Wal-Mart durante una protesta a primeras horas de la mañana en Manchester. Los agentes advirtieron a los manifestantes que podían arrestarlos si no se separaban por lo menos 15 metros (50 pies) de la entrada de la tienda, y entonces comenzaron a avanzar hacia los manifestantes hasta que se movieron al estacionamiento. El grupo de manifestantes, en su mayoría negros, entonaron lemas frente a los policías –en su mayoría blancos– mientras los clientes miraban. "Queremos que el mundo sepa que las cosas han cambiado", dijo Chenjerai Kumanyika, profesor adjunto de la Universidad Clemson, quien agregó que el grupo ya había visitado varias grandes tiendas que estaban abiertas el Viernes Negro. Los manifestantes pasaron unos minutos en cada establecimiento. Según Johnetta Elzie, que ha estado tuiteando y publicando videos de las protestas en internet, hubo protestas en un Wal-Mart y un Target en Brentwood, dos Wal-Mart en San Carlos y otro Manchester. El jueves por la noche no hubo protestas visibles en Ferguson. Desde el anuncio del lunes por la noche de que el jurado de instrucción no encausaría a Darren Wilson, ha habido manifestaciones en Ferguson y en todo el país. Una docena de edificios y algunos vehículos fueron incendiados en Ferguson el lunes por la noche y decenas de personas fueron arrestadas, pero las manifestaciones han sido más pacíficas a medida que ha avanzado la semana.