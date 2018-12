Fiestas navideñas empiezan en ciudad cisjordana de Belén

Los palestinos se preparan para recibir a peregrinos de alrededor del mundo que celebran Navidad en la ciudad cisjordana de Belén.

El arzobispo Pierbattista Pizzaballa, el principal clérigo de la Iglesia católica en la Tierra Santa, cruzó este lunes un punto de revisión militar israelí desde Jerusalén antes de la misa de medianoche en la Basílica de la Natividad, el lugar de nacimiento tradicional de Jesús.

VIDEO: The Catholic archbishop for the Holy Land, Pierbattista Pizzaballa, arrives in Bethlehem for Christmas celebrations and will later lead midnight mass pic.twitter.com/DyTjLUsKBD