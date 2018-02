Fiscal de Ecuador denuncia amenazas en su contra por caso Odebrecht

El fiscal general de Ecuador denunció este lunes 26 de febrero amenazas en su contra supuestamente relacionadas con su investigación sobre la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En un conferencia de prensa en la que no admitió preguntas, Carlos Baca advirtió que “si le pasa algo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mí, a mis colaboradores, yo les hago responsables a estos descalificados de cualquier atentado, de cualquier accidente”. Añadió que “independientemente de que me mantenga o no como fiscal general del Estado, Ecuador entero debe conocer esta evidencia del contubernio para impedir que sigamos combatiendo la corrupción”.

El fiscal hizo pública una grabación en la que se escucha hablar a dos hombres que sostienen que él (Baca) no puede seguir en el cargo debido a que “es un peligro” por sus investigaciones. Baca no identificó a quienes dialogan en la grabación, pero las voces pertenecerían al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y al excontralor Carlos Pólit, prófugo en Estados Unidos.

[BOLETÍN] Este lunes, el Fisca #CarlosBacaM reveló un importante audio de una conversación entre el actual presidente de la @AsambleaEcuador, José Serrano, y el excontralor del Estado, Carlos Pólit. Más información aquí ➡ https://t.co/IoKgrL1gGzpic.twitter.com/lC53UEn0Px — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 26 de febrero de 2018

El presidente Lenín Moreno publicó en su cuenta de Twitter que “he dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El Gobierno Nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y al compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción”.

Respecto de las declaraciones del Fiscal General, he dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El Gobierno Nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y al compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción. — Lenín Moreno (@Lenin) 26 de febrero de 2018

En tanto en la misma red social Serrano indicó que “buscando cómo cuidar el cargo regalado a dedo hoy tratan de intimidarme. Enfrenté miles de delincuentes arriesgando mi propia vida por mi país... si es necesario enfrentar uno o miles más lo seguiré haciendo". La semana pasada Pólit reveló supuestos documentos que incriminarían a Baca en irregularidades en la investigación de la sublevación policial de septiembre de 2010 contra el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).

Baca no señaló si la grabación será prueba de alguna acusación formal contra los presuntos implicados. En enero el presidente Moreno anunció que su vicepresidente Jorge Glas había perdido el cargo tres meses después de ser encarcelado por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En diciembre Glas había sido condenado a seis años de prisión por asociación ilícita para delinquir.

Según la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, Glas favoreció contratos públicos a cambio del pago de retribuciones de Odebrecht. También se condenó a Glas y a los otros ocho juzgados a pagar de 33.5 millones de dólares, el monto que Odebrecht reconoció haber entregado como sobornos a funcionarios a cambio de la concesión de obras.