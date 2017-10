Gobierno de Trump limita acceso a anticonceptivos invocando la fe

El gobierno de Donald Trump limitó el viernes, invocando convicciones religiosas y morales, el acceso a anticonceptivos a través de los seguros de salud, una medida que afecta a millones de mujeres estadounidenses y que asociaciones de derechos humanos se aprestan a demandar.

La medida cancela una disposición de la ley de cobertura sanitaria conocida como "Obamacare", al ampliar la exención ya otorgada a las instituciones religiosas a todas las empresas comerciales, según una nota del Departamento de Salud de Estados Unidos.

"El presidente cree que la libertad de practicar su fe es un derecho fundamental en este país", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, a periodistas.

El senador republicano de Texas Ted Cruz dio la bienvenida a la medida en Facebook: "Hoy, el gobierno puso fin a una disposición que violaba la tradición de libertad religiosa de nuestro país".

Sin embargo, las reacciones indignadas no se hicieron esperar. La oposición demócrata, asociaciones de defensa de los derechos de la mujer, defensores de la planificación familiar, obstetras, ginecólogos y ciudadanos comunes salieron de inmediato a manifestar su desacuerdo.

La etiqueta HandsOffMyBC (No toques mi contracepción) era tendencia en Twitter el viernes, a poco de conocerse la noticia. "Estamos demandando a la administración Trump para bloquear esta medida", dijo en Twitter la poderosa organización estadounidense de derechos civiles ACLU."No se dejen engañar.

BREAKING: We're suing the Trump administration to block new rules allowing employers to deny insurance coverage for birth control. pic.twitter.com/nDT9QE0n8y