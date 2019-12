Gobierno argentino critica a medios y oposición por 'hostigar' a Boudou

BUENOS AIRES, Argentina (EFE). -El Gobierno argentino criticó hoy a medios de comunicación y partidos de oposición por su supuesto "permanente hostigamiento" al vicepresidente Amado Boudou, procesado en un caso de presunta corrupción.



"Medios de comunicación y sectores de la oposición manifiestan una estrategia permanente de hostigamiento y de linchamiento mediático, que forma parte de su estrategia de oposición política", dijo hoy el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en rueda de prensa.



Ayer, la oposición amenazó con impedir el quórum en una sesión del Senado trascendental para el Gobierno si Boudou, que es titular de la Cámara alta, presidía el debate.



Finalmente, el oficialismo, para poder abrir la discusión y sacar adelante la iniciativa, llegó a un acuerdo con los opositores y Boudou no presidió la sesión.



Capitanich evitó hablar de un "pacto" y dijo que los acuerdos en el Parlamento son parte de la vida institucional normal de un cuerpo legislativo.



El jefe de Gabinete dijo desconocer las razones por las que Boudou no presidió ayer el debate en la Cámara Alta, en la que se aprobó y se envió a la Cámara de Diputados un proyecto que da inmunidad a los bancos centrales extranjeros impulsado por el Ejecutivo.



Capitanich dijo que "el vicepresidente muchas veces no preside las sesiones porque se halla en misiones en el exterior y puede no presidir la sesión por otro tipo de circunstancias".



Para dejar el claro que el Gobierno de la presidentas Cristina Fernández no pretende esconder a Boudou desde que fue procesado por la Justicia, Capitanich destacó que el lunes pasado el vicepresidente representó a la jefa del Estado durante la visita del presidente de Armenia, Serzh Sargsiánm, y el miércoles lo hizo en el acto por el Día de la Independencia.



Recordó también Capitanich que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazó ocho peticiones para enjuiciar al vicepresidente con fines de destitución.



"La oposición puede decir lo que quiera pero, en definitiva, cuando promovió un juicio político, eso fue resuelto en el ámbito de la Cámara de Diputados, con el rechazo de los pedidos", dijo Capitanich.



Boudou recurrió ayer jueves su procesamiento por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo dictado el pasado 27 de junio por el juez Ariel Lijo, que investiga la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.



Según el juez, Boudou habría actuado junto a José María Núñez Carmona, empresario y su amigo, y a Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la imprenta.



Lijo también procesó a los dueños de Ciccone, inicialmente testigos del caso, por supuestamente ofrecer la cesión de acciones a cambio de ser salvados de la quiebra y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y documentos.



Además, procesó a un exjefe de asesores del Fisco que presuntamente facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.