Gobierno español aprueba una controvertida ley de seguridad ciudadana

MADRID, España (AFP). -El gobierno español aprobó este viernes un controvertido proyecto de ley de seguridad ciudadana que prevé nuevas multas por celebrar manifestaciones no autorizadas, lo que ha provocado el rechazo de diversos colectivos.Tras las advertencias de las autoridades judiciales españolas, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy suavizó el texto inicial, pero mantuvo duras sanciones para las manifestaciones no autorizadas si se considera que hay un riesgo para la seguridad.Diversas asociaciones críticas con la nueva ley la han tildado de represiva, pero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, insistió en que la nueva norma "está en condiciones de garantizar más y mejor la seguridad ciudadana al tiempo que lo hace con más seguridad jurídica y garantiza más y mejor (...) los derechos y libertades de los ciudadanos".El ministro hizo estas declaraciones en la habitual rueda de prensa tras el consejo de ministros que aprobó el nuevo proyecto de ley, que ahora se enviará a la Congreso para su voto, donde el gobernante Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta.El nuevo texto prevé multas de hasta 600 mil euros (816 mil dólares) para manifestaciones no autorizadas en infraestructuras públicas que puedan suponer un peligro para las personas o perturbar servicios públicos.También se prevén multas de hasta 30 mil euros (40 mil dólares) para concentraciones no autorizadas cerca de los parlamentos nacional o regionales si se considera que suponen un serio riesgo para la seguridad.Los últimos años de recesión y crisis económica, llevaron a la multiplicación de manifestaciones en España, algunas de las cuales acabaron con serios enfrentamientos entre policías y manifestantes.