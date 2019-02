Juan Guaidó y Justin Trudeau piden elección presidencial 'libre y justa' en Venezuela

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llamaron este domingo a la realización de una elección presidencial "libre y justa" en el país caribeño, al considerar "ilegítimo" al gobierno de Nicolás Maduro.

Trudeau y Guaidó coincidieron en este aspecto durante una conversación telefónica, mantenida un día antes de la realización en Ottawa de una reunión del Grupo de Lima -integrado por varios países latinoamericanos y Canadá- sobre la crisis política en Venezuela.

Guaidó y Trudeau discutieron respecto a la "importancia" de que "la comunidad internacional envíe un mensaje claro respecto a la ilegitimidad del régimen de Maduro y la necesidad de respetar la Constitución venezolana", según un comunicado del jefe de gabinete del gobierno canadiense.

Ambos se pronunciaron a favor de la celebración de una elección presidencial "libre y justa" en Venezuela, agregó el texto.

Guaidó, jefe del parlamento venezolano, de mayoría opositora, se autoproclamó el 23 de enero "presidente encargado" de su país, afirmando que la Constitución se lo permite.

De acuerdo a la oposición venezolana, existe en el país un vacío de poder en la medida en que estima que la elección de Maduro para un segundo mandato, que inició el 10 de enero, fue "fraudulenta" y por consiguiente carece de legitimidad.

I spoke with Interim President of Venezuela, Juan Guaidó, today and assured him that Canada continues to support the people of Venezuela and a peaceful transition to democracy in the country. Read more: https://t.co/UnTAdht8qj