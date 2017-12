Hallan drogas en semisumergible frente a costas de Panamá

Las autoridades estadounidenses confiscaron más de mil 700 kilos (3 mil 800 libras) de cocaína escondidas en un semisumergible frente a las costas de Panamá.

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza detectó la nave el 13 de noviembre.

Los tres tripulantes fueron arrestados.

Tales naves son empleadas por los narcotraficantes para eludir la detección sobre la superficie del mar, pero especialistas navales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, en coordinación con otras fuerzas estadounidenses, detectaron al sumergible y lo interceptaron.

"Los narcotraficantes son perseverantes y sumamente inventivos", expresó Allen Durham, del Centro Nacional de Operaciones Aéreas en Corpus Christi, Texas.

Las fuerzas navales y aéreas involucradas en el operativo tienen sus sedes en Corpus Christi, Texas, y en Jacksonville, Florida.

An AMO air crew and @USCG interdict a self-propelled semi-submersible vessel loaded with 3800 lbs of cocaine. #KeepingAmericaSafehttps://t.co/2OsYDrxjRZpic.twitter.com/aCygHUu6iU