Hamas acusa a Israel de matar a ingeniero miembro del grupo

Un hombre muerto a tiros en Malasia era un miembro destacado del grupo insurgente Hamas que gobierna la Franja de Gaza, aseguró el sábado esa organización, que acusó a Israel de estar detrás del asesinato.

El ingeniero palestino Fadi al-Batsh era un miembro "leal" del grupo y un "científico de los jóvenes eruditos palestinos", indicó Hamas.

Si bien no ofreció detalles sobre los logros científicos al-Batsh, la organización aseguró que él realizó "importantes contribuciones" y participó en foros internacionales en el campo de la energía.

Inicialmente, Hamas había estado cerca de responsabilizar a Israel del crimen, mencionando solo que al-Batsh "fue asesinado por una mano traicionera".

Pero después, el máximo líder de Hamas acusó a la agencia de espionaje israelí Mossad de asesinar al científico de 36 años y amenazó con tomar represalias.

Ismail Haniyeh dijo a The Associated Press el sábado que con base en asesinatos anteriores, "Mossad no está lejos de este crimen terrible, oprobioso". "Habrá una cuenta pendiente entre nosotros y esto", declaró Haniyeh en la tienda de campaña donde se recibía a los dolientes, en referencia a Mossad.

"No podemos dejar pasar en vano la sangre de nuestros hijos, jóvenes y eruditos".