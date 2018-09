Huracán Florence alcanza categoría 4 en el Atlántico

El huracán Florence se fortaleció este miércoles 5 de septiembre hasta alcanzar categoría 4, y es probable que cause corrientes de resaca y oleaje peligroso en las Bermudas en los próximos días.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de 215 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El meteoro se ubica a unos 2 mil 80 kilómetros al este-sureste de las Bermudas, y se desplaza con dirección noroeste a 20 km/h.

Los meteorólogos prevén que Florence se debilite un poco en los próximos días, pero que siga siendo un poderoso huracán hasta la próxima semana. El oleaje causado por Florence comenzará a afectar a las Bermudas este viernes, informaron las autoridades.

No hay avisos de prevención para ninguna zona por el momento.

#GOESEast saw Hurricane #Florence spinning in the open Atlantic Ocean this morning. The Cat. 3 storm is the first major #hurricane in the Atlantic this year, but currently not a threat to land. See more: https://t.co/Yg4cRXhG5npic.twitter.com/XTv6BSCZJS