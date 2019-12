Incendio de Valparaíso aún no es controlado

CHILE

Un incendio que desde el viernes amenaza las ciudades chilenas de Viña del Mar y Valparaíso y que ya dejó un muerto y 21 heridos, se encuentra contenido pero no controlado, informaron autoridades el sábado.



Además, de unas 7 mil personas que tuvieron que ser evacuadas de sus casas, muchas ya regresaban a sus hogares este sábado, puesto que los focos que pueden afectar a viviendas se encuentran por el momento contenidos, según el reporte oficial.



Todavía hay una veintena de personas en albergues. Al mediodía todavía se detectaban rebrotes del fuego, aunque dentro de lo esperado ante las condiciones meteorológicas desfavorables que anunciaban temperaturas de hasta 30 grados, vientos superiores a 30 kilómetros por hora y baja humedad.



"El incendio no está controlado sino está desplegado, lo que se ha hecho es trabajar los contornos para que la expansión del incendio no aumente", informó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.



"Además de eso tenemos condiciones ambientales desfavorables, no va a llover en la zona, va a haber altas temperaturas, y por lo tanto los estados de alerta roja se van a mantener todo el día", señaló el funcionario.



Mientras, se mantiene el estado de alerta y excepción en la zona y se ha decretado estado de catástrofe para las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, situadas a unos 120 kilómetros de Santiago.



"En total hay 199 personas desplegadas y 900 disponibles a requerimiento", por parte sólo de las Fuerzas Armadas, informó el ministro de Defensa, Jorge Burgos.



El funcionario confirmó el desplazamiento de efectivos desde el sur del país en un avión especial y la disposición de dos aviones, dos helicópteros, 15 camiones, dos buses y ocho camionetas del ejército.



A ello habría de sumarse los efectivos que bomberos y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ya tienen en la zona.



El incendio tiene lugar cuando aún están vivas las imágenes del fuego que asoló Valparaíso hace casi un año, el pasado 12 y 13 de abril.



Considerado el mayor incendio urbano en la historia de Chile, dejó 15 personas muertas, más de 500 heridos, 2 mil 900 viviendas destruidas y 12 mil 500 damnificados.



La persona fallecida es una mujer de 66 años que murió por paro cardíaco. Además, "tenemos 15 bomberos heridos de los cuales cinco están graves pero sin riesgo vital y seis civiles lesionados", señaló Aleuy.Por el momento no se han visto afectadas viviendas, confirmó el funcionario, quien afirmó que el único edificio dañado por el fuego fue un galpón y que el incendio ha consumido hasta el momento 430 hectáreas, informó la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).



Además, sigue suspendido el suministro eléctrico en la zona, afectando a unas 4 mil 300 personas. El gobierno solicitó a los ciudadanos no viajar a la región a menos que fuera estrictamente necesario."Para la jornada de hoy se ha previsto un refuerzo importante de recursos humanos y maquinaria", informó Ricardo Toro, director de ONEMI.Efectivos del ejército, la Armada, la policía y policía de investigaciones (PDI) se desplazaron a la zona para garantizar la seguridad, añadió Toro.



No se ha registrado ningún saqueo, según informó el ministro de Defensa.



Con el fin de concentrar los efectivos en el incendio y mantener el orden se han suspendido dos partidos de fútbol previstos en la zona para este fin de semana.



Al igual que hace un año, el incendio empezó en el sector alto de Valparaíso, una ciudad patrimonio de la humanidad formada por una treintena de cerros, en la bifurcación de la carretera que lleva a Viña del Mar y a Valparaíso.