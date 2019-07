Indignación tras nuevo apagón en la ciudad de Nueva York en medio de ola de calor

La empresa Con Edison fue blanco de nuevas críticas este lunes tras nuevos cortes de energía en Nueva York el domingo, ocurridos en medio de una ola de calor y una semana después de un apagón de cinco horas en el corazón de Manhattan.

Unos 53 mil usuarios quedaron sin luz el domingo de noche, principalmente en Brooklyn. El lunes de mañana, Con Edison había restablecido la luz para más de 30 mil de ellos, y debía hacer lo mismo antes de este mediodía para los restantes 21 mil 500 aún sin electricidad.

33,000 people without power in parts of Brooklyn including here in Flatlands...Traffic lights have become four-way stops, people in the streets, all this in the middle of this extreme heat @ABC7NY@ABC7NYNewsDeskpic.twitter.com/ZC8gkcvkNL