Informe de Mueller: No hubo colusión entre Trump y Rusia

El fiscal especial Robert Mueller concluyó, tras una investigación de casi dos años, que no hay elementos probatorios de colusión entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia durante las elecciones de 2016, dijo este domingo 24 de marzo el Departamento de Justicia.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó al conocerse el informe que la investigación sobre colusión con Rusia fue “un intento ilegal de derrocamiento que falló”.

“Las investigaciones del fiscal especial no determinaron que el equipo de campaña de Trump o alguien asociado a él haya coludido o coordinado con Rusia en sus esfuerzos para influenciar la elección presidencial estadounidense de 2016”, señaló el secretario de Justicia Bill Barr en un correo oficial.

Según este documento de cuatro páginas remitido al Congreso, el fiscal especial Mueller no sacó una conclusión definitiva sobre una posible “obstrucción a la justicia” de parte de Trump.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!