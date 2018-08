Isla de Hawái siente los primeros efectos del huracán Lane

El huracán Lane empapó la Isla Grande de Hawái este jueves 23 de agosto, arrojando 30 centímetros de lluvia en 12 horas, mientras los residentes apilaban suministros básicos y trataban de protegerse del azote del primer huracán en el estado desde 1992.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que algunas área pudieran recibir hasta 76 centímetros de lluvia antes de que se vaya la tormenta. Los aguaceros se extendían a 566 kilómetros del ojo del huracán. No se proyectaba que Lane impactara directamente las islas, pero las autoridades advirtieron que incluso un azote menor pudiera causar daños significativos.

"No necesitas un azote directo para que un huracán de esta magnitud tenga impactos mayores”, dijo Steve Goldstein, meteorólogo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en Washington. Se pronostica que el centro de la tormenta de categoría 4 se acerque o pase sobre porciones de las principales islas el jueves por la noche o el viernes por la mañana, causando olas de hasta 20 pies y un aumento de hasta 4 pies en el nivel del mar.

The #Himawari satellite captured powerful Category 4 #Hurricane#Lane early this morning tracking toward the #Hawaiian Islands. The slow movement of the storm increases the threat for prolonged heavy rainfall. More imagery: https://t.co/92qwVtbJqEpic.twitter.com/YEcsTr08qp