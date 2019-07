Jefe de inteligencia estadounidense dejará el cargo el 15 de agosto

El jefe de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, dejará el cargo el 15 de agosto, anunció el domingo el presidente Donald Trump, en lo que constituye la última salida de un alto funcionario de su controvertida administración.

Trump adelantó a través de su cuenta de la red Twitter que planea nominar al congresista John Ratcliffe, de Texas, como nuevo director de Inteligencia Nacional, y agradeció a Coats "por su gran servicio" al país.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....