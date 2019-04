Joe Biden dice que será más consciente del espacio personal

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden admitió este miércoles 3 de abril que su tendencia a demostrar su afecto de manera física ha incomodado a algunas mujeres y prometió que será “mucho más consciente” de respetar espacio personal.

En un video tomado con un celular, Biden también insinuó un anuncio sobre sus intenciones políticas, prometiendo “les hablaré sobre muchos asuntos”, antes de reconocer que su conducta había ofendido a algunas personas.

“Las normas sociales han comenzado a cambiar. Han cambiado”, dijo Biden, de 76 años. “Y se han reajustado los límites de protección del espacio personal. Y lo entiendo. Entiendo lo que dicen. Lo entiendo”.

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts