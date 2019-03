Jorge Arreaza sufre boicot durante encuentro de la ONU en Viena

Al menos 50 delegados abandonaron la sala este jueves 14 de marzo momentos en que intervenía Jorge Arreaza, canciller del régimen de Nicolás Maduro, durante una reunión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) que se realiza en la ciudad de Viena, Austria.

Según videos difundidos en Twitter, los delegados decidieron abandonar la sala cuando se anunció el turno de la intervención del venezolano en el evento.

En esta acción de rechazo a Arreaza participaron representantes de numerosos países americanos y europeos, entre ellos los miembros del Grupo de Lima, informó el diario El Nacional de Venezuela.

