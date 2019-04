Juan Guaidó advierte a Díaz-Canel que se acabó el petróleo venezolano para Cuba

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió este sábado al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla.

Durante una gigantesca movilización opositora en Caracas, Guaidó denunció que el crudo venezolano financia a un grupo de inteligencia cubana, denominando por la oposición "G2".

Según Guaidó, ese supuesto comando reprime a militares opuestos al régimen de Nicolás Maduro.

"Se acabó el chuleo (aprovechamiento) al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel la única injerencia que no vamos a permitir es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela y por eso no más petróleo, no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos", dijo Guaidó.

Nadie nos hará creer que luchar por lo que nos corresponde es una pérdida de tiempo. Si llegamos hasta aquí para rendirnos, todo nuestro esfuerzo y sacrificio no habrá valido la pena. ¡Vamos con todo, Venezuela! pic.twitter.com/o4KaqgQsxA— Juan Guaidó (@jguaido) 6 de abril de 2019

El viernes, en su estrategia para asfixiar a Maduro, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos compañías que −según autoridades de ese país− entregaron petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019.

Además, el Tesoro calificó como "propiedad bloqueada" a 34 embarcaciones de la petrolera estatal PDVSA.

Díaz-Canel consideró las medidas como "un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial", según escribió el viernes en Twitter.

#EEUU sancionó este viernes a embarcaciones y compañías que participan en el transporte de combustible entre #Cuba y #Venezuela, una actividad legal y amparada por acuerdos comerciales. Estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial 🇨🇺🇻🇪 pic.twitter.com/Mkjj8v5dL7 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 6 de abril de 2019

"¡No queremos injerencia!" de Cuba, exclamó Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado luego que el Legislativo declarara "usurpador" a Maduro por considerar que su segundo mandato −iniciado el 10 de enero− resultó de elecciones "fraudulentas".

Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que La Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia.