Justicia suspende junta médica por muerte de Nisman a petición de su exesposa

ARGENTINA

La Justicia argentina canceló ayer, 27 de marzo de 2015, la junta médica prevista para el próximo lunes en la que se iban a revisar las distintas opiniones de los peritos sobre la muerte de Alberto Nisman, a petición de la exesposa del fiscal y querellante en la causa, Sandra Arroyo Salgado, informaron medios locales.



La suspensión fue determinada por la jueza Fabiana Palmaghini, a cargo de la investigación por la muerte de Nisman.



Arroyo Salgado pidió postergar la junta médica al objetar que debería haber sido convocada por Palmaghini y no por la fiscal Viviana Fein, y cuestionó los médicos citados.



En particular, la exesposa de Nisman se opuso a la intervención del titular del Cuerpo Médico Forense Roberto Godoy, por cuanto “tendría opinión formada ya que participó en la autopsia y su especialidad es la psiquiatría y no la tanatología”, indicó la agencia oficial Télam.



Nisman, fiscal especial de la investigación sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, murió de un tiro en la cabeza, en circunstancias aún sin aclarar, el pasado 18 de enero, cuatro días después de haber denunciado a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas.



El fiscal fallecido acusó a Fernández y a varios colaboradores de “intentar fabricar la inocencia” de los iraníes sospechosos de planificar el ataque contra la AMIA, que causó 85 muertos y dejó unos 300 heridos.