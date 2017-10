El británico Kazuo Ishiguro gana el Premio Nobel de Literatura

El autor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, conocido por novelas como Lo que queda del día y Nunca me abandones, ganó este jueves 5 de octubre el Premio Nobel de Literatura.

Ishiguro, de 62 años de edad, "reveló en novelas de una gran fuerza emocional el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo", indicó la secretaria de la Academia sueca, Sara Danius, durante el anuncio en la Bolsa de Estocolmo.

Su novela Lo que queda del día (1989), llevada al cine en 1993 en una película de James Ivory protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson, había ganado el prestigioso Man Book Prize que recompensa una obra en inglés.

"Si mezclamos Jane Austen y Kafka conseguimos Kazuo Ishiguro", añadió Sara Danius.

