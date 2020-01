Kenia: Milicianos de al-Shabab matan a 28 personas en un bus

NAIROBI, Kenia (AP) —Insurgentes del grupo extremista islámico de Somalia al-Shabab dijeron ser los autores del ataque perpetrado al amanecer del sábado contra un autobús y que terminó con la vida de 28 pasajeros no musulmanes que fueron identificados y asesinados. Al-Shabab se atribuyó la responsabilidad del incidente a través de su emisora de radio en Somalia, diciendo que era en represalia por los registros efectuados por fuerzas de seguridad keniatas a principios de semana en cuatro mezquitas de la costa de Kenia. Diecinueve hombres y nueve mujeres fallecieron a manos de los insurgentes en el asalto al vehículo, dijo el máximo responsable de la policía de Kenia, David Kimaiyo. El autobús viajaba hacia la capital del país, Nairobi, con 60 pasajeros a bordo cuando fue secuestrado a unos 50 kilómetros (31 millas) de la localidad de Mandera, cerca de la frontera con Somalia, dijeron dos agentes de policía. Los dos funcionarios dijeron que al principio dieron el alto al autobús con la mano, pero como no paró los hombres armados le dispararon ráfagas de balas y, cuando eso tampoco funcionó, lo atacaron con granadas propulsadas por cohetes, explicaron. Los asaltantes apartaron el autobús de la carretera y ordenaron salir a todos los pasajeros, separando a los que parecían ser no musulmanes del resto, a quienes dispararon a quemarropa, añadieron los agentes. La policía insistió en hablar bajo condición de anonimato debido a una orden del jefe de la policía de Kenia que dice que los agentes no deben hablar con los medios de comunicación. Algunos de los fallecidos eran funcionarios públicos que iban a Nairobi para las vacaciones de Navidad, añadieron los policías. La escasez de personal y la falta de equipamiento provocó una respuesta lenta de los agentes una vez recibieron la información de lo sucedido, dijeron los funcionarios, añadiendo que los asaltantes tienen armas más sofisticadas que la policía, que tuvo que esperar a refuerzos militares antes de responder. Kenia se ha visto afectada por una serie de ataques con bombas y armas de fuego atribuidos a los insurgentes de al-Shabab, que están vinculados a al-Qaida, desde que en octubre de 2011 envió tropas a Somalia.