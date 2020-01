Kerry pide a Rusia 'reconstruir confianza' para no quedar aislada por Ucrania

BASILEA, Suiza. (EFE) .-El secretario de Estado de Estados Unidos (EU), John Kerry, declaró hoy que nadie está interesado en "ver a Rusia aislada por sus propias acciones" y llamó a Moscú "a reconstruir la confianza" retirando su apoyo a los secesionistas pro-rusos en Ucrania.

"EU y los países que apoyan la soberanía de Ucrania no buscan la confrontación. No es nuestro deseo ver a Rusia aislada por sus propias acciones", declaró Kerry en su intervención en la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE).

"De hecho, estamos convencidos de que Moscú puede reconstruir la confianza y las relaciones si simplemente ayuda a calmar las aguas turbulentas" en el este de Ucrania, dijo Kerry en la reunión que comenzó hoy en la ciudad suiza de Basilea.

Para ello, subrayó, Rusia debe aplicar "el protocolo de Minsk, en letra y espíritu, retirar armas y combatientes rusos del Este de Ucrania" y permitir a la misión de observación de la OSCE mayor capacidad para supervisar los pasos fronterizos con Ucrania.

"Nadie gana con esta confrontación", recalcó el jefe de la diplomacia estadounidense, que subrayó que la comunidad internacional tiene otros muchos desafíos, como el terrorismo internacional, la proliferación nuclear y las enfermedades pandémicas.

La crisis de Ucrania no se debe al "sistema internacional", agregó, sino a que algunos actores no se han atenido a las reglas de ese sistema, por lo que se debe de reforzar los principios comunes, no cambiarlos.

"Cuando las reglas se rompen se necesita reforzar su aplicación, no reescribirlas", indicó Kerry en referencia a Rusia.

El alto responsable estadounidense lamentó que Rusia siga "entregando nuevo armamento y apoyo a los separatistas armados", con lo que incumple "sus obligaciones internacionales y con la OSCE".

Tampoco cumple "un acuerdo que negoció y firmó", en alusión al acuerdo de Minsk que ha permitido el establecimiento de una frágil tregua desde septiembre en el este de Ucrania.