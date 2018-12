Kremlin rechaza crítica de Estados Unidos por bombarderos en Venezuela

El Kremlin rechazó el martes las críticas de Estados Unidos al despliegue de bombarderos estratégicos rusos en Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respondió el lunes a la llegada de dos Tu-160 con capacidad para llevar armas nucleares a Venezuela con un tuit en el que dijo "los pueblos ruso y venezolano deberían ver esto como lo que es: dos gobiernos corruptos malgastando fondos públicos y aplastando la liberad mientras sus pueblos sufren”.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT