Kuczynski niega financiación de Odebrecht para campaña

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber recibido dinero de Odebrecht S.A., para su campaña de 2011 después de que un ex ejecutivo de la compañía dijera que el líder del país estaba entre varios candidatos que recibieron financiación.

Kuczynski, quien logró evitar su destitución por el Congreso en diciembre por presuntos vínculos con la desacreditada constructora brasileña, dijo a través de Twitter que no recibió ninguna financiación del jefe de operaciones locales de Odebrecht, Jorge Barata, y que no era responsable de las finanzas de la campaña.

Barata, quien fue interrogado por fiscales peruanos en Sao Paulo el miércoles, dijo que pagó 300 mil dólares para la candidatura presidencial sin éxito de Kuczynski en 2011, según informaron los periódicos Correo y El Comercio.

Asimismo, Barata dijo que sumas más grandes fueron para el ex presidente Alejandro Toledo, la congresista Keiko Fujimori y el candidato ganador, Ollanta Humala, según los periódicos.

Humala fue enviado a prisión en julio en espera de una nueva investigación por acusaciones de blanqueo de dinero de donantes, incluido Odebrecht, durante dos campañas presidenciales. Humala no ha sido condenado y niega las acusaciones.

Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales. (1)