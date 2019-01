Largas filas y demoras en aeropuerto de Atlanta por cierre federal

Viajeros soportaron este lunes esperas de más de una hora en los puntos de control de vuelos nacionales en el aeropuerto de Atlanta, el más transitado del mundo, en el primer día de trabajo luego que los empleados de seguridad no recibieron sus pagas por primera vez debido al cierre parcial del gobierno estadounidense.

Las ausencias de los inspectores en los aeropuertos del país aumentaron el domingo y el lunes, cuando la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) reportó una tasa nacional de ausencias de 7.6%, comparado con 3.2% el lunes un año antes.

El portal del aeropuerto Hartsfield-Jackson en Atlanta reportó largas colas el lunes por la mañana, mostrando esperas de más de una hora en los tres puntos de control en la terminal nacional.

Atlanta Airport 11:10 a.m. -Lines on the outskirts of the atrium are moving more frequently now. They’re split on either side of the escalators . Folks still saying they’ve been in line for more than an hour. @wsbtv@ATLairportpic.twitter.com/oaz53OyKrc