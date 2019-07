Líder de Podemos acepta no entrar en un gobierno de Pedro Sánchez en España

El líder del partido de izquierdas radical Podemos, Pablo Iglesias, aceptó este viernes 19 de julio no formar parte de un futuro gobierno de Pedro Sánchez, lo que podría abrir la vía a una reelección del socialista en coalición con esta formación.

El jefe de gobierno en funciones repitió el jueves que no quería a Iglesias en el seno de su ejecutivo por sus profundas discrepancias, en especial sobre Cataluña, después del intento de secesión de esta región en 2017.

“España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas (...). El (partido socialista) PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo”, declaró Iglesias en un vídeo colgado en su Twitter.

“He estado reflexionando estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición”, anunció.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H