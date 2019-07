Londres investigará filtraciones de cables diplomáticos sobre Trump

Londres anunció este domingo la apertura de una investigación sobre las filtraciones a la prensa de unos cables diplomáticos en los que el embajador británico en Estados Unidos habría calificado a la administración de Donald Trump, entre otras cosas, de "inepta" y "excepcionalmente disfuncional".

"Se abrirá una investigación oficial sobre las filtraciones", declaró un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, que no cuestionó la veracidad de las circulares diplomáticas en cuestión.

El canciller británico, Jeremy Hunt, se distanció de las declaraciones que supuestamente hizo el embajador Kim Darroch.

"Es muy importante decir que el embajador estaba haciendo su trabajo de embajador, que es proporcionar informes francos y opiniones personales sobre lo que ocurre en el país en el que trabaja [...] pero son opiniones personales, no las opiniones del gobierno británico, ni mi opinión", declaró, según un comunicado.

"Seguimos pensando que, con Donald Trump, la administración estadounidense es, además de muy efectiva, el mejor amigo para Reino Unido en el escenario internacional", añadió Hunt, en campaña para convertirse en el próximo primer ministro británico, un nombramiento que se realizará el próximo 23 de julio.

Al ser preguntado sobre estas filtraciones, que fueron publicadas por The Mail on Sunday, el presidente estadounidense consideró que Kim Darroch "no sirvió bien a Reino Unido". "No somos muy fans de este hombre", dijo a la prensa.

Según The Mail on Sunday, el diplomático británico afirmó que la presidencia Trump, que considera "inestable" e "incompetente", es susceptible de "estrellarse e incendiarse" y "terminar en desgracia", según sus circulares e informes transmitidos a Londres.

"Realmente no creemos que esta administración vaya a volverse sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos divisiva, menos torpe e inepta diplomáticamente", habría escrito Darroch en un despacho.

El embajador había dicho también que "las despiadadas luchas internas y el caos" en la Casa Blanca, de los que se ha hablado mucho en Estados Unidos pero que Trump tacha de "noticias falsas", son "verdaderos en la mayoría de los casos".

Darroch es uno de los diplomáticos británicos con más experiencia. Asumió sus funciones en Washington en enero de 2016, antes del inicio de la presidencia de Trump.

Según The Mail on Sunday, las circulares filtradas abarcan un periodo desde 2017.