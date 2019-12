Machado asistirá a Fiscalía por plan magnicida; denuncia amenazas de muerte

CARACAS, Venezuela (EFE). -La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó hoy que se presentará en la Fiscalía el próximo día 16 para "dar la cara" y declarar por su presunta implicación en un plan para asesinar al jefe de Estado, Nicolás Maduro, al tiempo que denunció que ha recibido amenazas de muerte."Siempre he dado la cara y no dejaré está lucha hasta vencer, por lo tanto voy a acudir el lunes 16 de junio a la Fiscalía General de la República", declaró Machado a los periodistas durante una asamblea de ciudadanos en el este de Caracas.Machado fue citada, junto a otros políticos opositores, a comparecer ante la Fiscalía en calidad de testigo, tras ser acusada de un presunto delito "contra la independencia y la seguridad de la nación", así como de asociación para delinquir, previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.Con esta acusación "quieren nuevamente aniquilarme física y moralmente", agregó.Asimismo, la exdiputada denunció que producto de la campaña "despiadada" de odio en su contra por parte del oficialismo, ha sido víctima de amenazas de muerte."En las últimas horas han arreciado las amenazas (...) tanto llamadas como mensajes de textos, porque ellos dieron a conocer públicamente mi número y estoy recibiendo amenazas contra mi vida y la vida de mis hijos", aseguró. Dicen "que me van a matar y que van a matar mi familia, que saben dónde estoy y que me están siguiendo", detalló la opositora.El dirigente del Partido Socialista (PSUV), Jorge Rodríguez, denunció la semana pasada "un complejo plan dirigido a acabar con la paz" que incluía un "magnicidio" y un "golpe de Estado" que ya fue abortado, una denuncia que argumentó con correos atribuidos a Machado y a otros personajes del mundo político venezolano.En esos correos electrónicos se podían leer supuestos mensajes a diferentes actores de la oposición y empresarios venezolanos, entre ellos, Diego Arria, Pedro Burelli y Ricardo Koesling y donde además se mencionaba al nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.En los mensajes atribuidos a Machado, la exdiputada supuestamente decía que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener "el financiamiento para aniquilar a Maduro".Machado, que tras ser señalada denunció en la Fiscalía a Rodríguez por siete delitos, aseguró que los correos se corresponden con sus cuentas pero son falsos y que ella no quiere ni un magnicidio ni un golpe de Estado sino que el presidente renuncie.La exparlamentaria afirmó el miércoles que Maduro ya la sentenció, luego de que el mandatario la llamara "asesina" durante un acto gubernamental el martes pasado en relación con su supuesta participación en este plan.Machado fue despojada de su investidura como diputada después de que intentara participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), como miembro de la representación de Panamá, para denunciar la situación de vulneración de los derechos humanos que, dice, sufre su país.Venezuela vive desde el pasado 12 de febrero protestas antigubernamentales que, en ocasiones, se han vuelto violentas y que dejan a día de hoy un saldo de 42 muertos, cerca de 800 heridos y cientos de detenidos.