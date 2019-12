Machado no logra llegar al Parlamento, pero seguirá su lucha en las calles

CARACAS, Venezuela (EFE). -La dirigente opositora María Corina Machado aseguró hoy que seguirá luchando "por la libertad" de Venezuela en las calles del país tras intentar, sin éxito, ingresar al Parlamento para reasumir su escaño, del que fue despojada la semana pasada.Antes de partir a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en el oeste de Caracas, Machado habló ante cientos de seguidores y diputados opositores que se concentraron en una plaza del centro-este de la capital para expresarle su apoyo y acompañarla en su caminata hacia la sede legislativa.Sin embargo, a pocos metros de la concentración ya se encontraba instalado un cordón policial en la ruta hacia el oeste que advertía a los que se animaran a marchar junto a Machado que el paso no estaba permitido.La marcha, reprimida con bombas lacrimógenas y perdigones, terminó con varios heridos y afectados por los gases, así como con varias personas detenidas, según constató Efe en el lugar.Ya Machado, durante un breve discurso, había señalado que tal vez le pondrían obstáculos a su avance hacia la AN y después de apuntar que no cree en la violencia, subrayó que su lucha es en la calle. "¿Por qué me quieren callar? ¿por qué lo quieren hacer hoy?, porque le tienen terror a la verdad, porque le tienen miedo al pueblo de Venezuela que salimos a la calle y que no vamos a regresar hasta tanto no conquistemos la democracia y la libertad", dijo la ahora exdiputada.Apuntó, asimismo, que "hay un contundente golpe de Estado a la Constitución venezolana" y aseguró que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial "están confabulados" y "de rodillas" al "régimen cubano" que está "ultrajando" la soberanía del país.La dirigente, además, "exigió" la renuncia de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega y de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. A esta concentración también asistieron otros dirigentes opositores y estudiantiles, así como Lilian Tintori, esposa del líder Leopoldo López, preso desde el pasado 18 de febrero, señalado de apoyar las protestas violentas en el país.