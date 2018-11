Maduro advierte que no tolerará incursiones de grupos armados colombianos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este jueves que no tolerará incursiones de grupos armados colombianos, luego de que tres militares venezolanos murieran en una emboscada de presuntos irregulares del país vecino.

"He ratificado instrucciones (...) de no permitir, de no tolerar, de combatir, neutralizar cualquier grupo armado que entre de Colombia", expresó Maduro durante una cadena obligatoria de radio y televisión.

En su primera reacción al hecho ocurrido el domingo último en el estado de Amazonas (sur), que dejó además diez militares heridos, el mandatario dijo que ordenó operativos para dar con los responsables del ataque, que atribuyó a paramilitares colombianos.

Sin embargo, la ONG indigenista Kape Kape, que trabaja en la zona, y diputados opositores aseguran que el atentado fue obra de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El presidente colombiano, Iván Duque, acusa al gobierno venezolano de auspiciar y proteger a esa organización izquierdista.

"A Venezuela se respeta y no aceptamos ningún grupo armado del signo que sea", sostuvo Maduro.

El mandatario aseguró además que Venezuela es "la primera víctima de la guerra colombiana", y denunció 15 incidentes armados en la extensa y porosa frontera en lo corrido de 2018.

Por ello emplazó a Duque a descongelar las negociaciones de paz con el ELN y mantener a Caracas como acompañante.

"Venezuela sigue a la orden de la paz colombiana", aseveró el gobernante socialista al inaugurar una feria del libro en Caracas.

El gobierno venezolano atribuye el ataque a represalias de paramilitares por la captura de nueve de sus integrantes.

Pero Bogotá asegura que uno de esos detenidos es un jefe del ELN.

En agosto pasado, un militar venezolano murió y dos sufrieron heridas por la explosión de una mina antipersona cuando patrullaban en el Catatumbo, estado Zulia (noroeste).