'Marcha de las Mujeres' y contra Trump en ciudades europeas

Centenares de personas protestaron en varias capitales europeas este domingo en defensa de los derechos de las mujeres y oponiéndose al presidente estadounidense, Donald Trump, un año después de su llegada a la Casa Blanca.

En Londres, centenares de personas se concentraron frente a la residencia de la primera ministra, Theresa May, en Downing Street, para expresar su rechazo frente al acoso sexual, la violencia y la discriminación sufridos por las mujeres.

"Estoy aquí para decir que ya basta de violencia contra las mujeres y las niñas de todo el mundo", declaró a la AFP Kiyleigh, de 29 años, que participaba en esta "Marcha de las Mujeres".

"Trabajo con mujeres que sufren violencia doméstica, abusos sexuales por parte de hombres y no quiero seguir viendo eso", añadió. "¡Ya basta, ya basta!", coreaba la multitud en medio del frío y la lluvia.

"No es no. El acoso sexual no es aceptable", dijo a la AFP Liberty Folker, de 27 años, quien acudió junto a su perro Gwen. Su pancarta rezaba: "Hasta este perro sabe lo que quiere decir no".

Algunos participantes portaban también pancartas hostiles contra Donald Trump. El presidente estadounidense anunció recientemente que no acudiría a la inauguración de la nueva embajada en Londres, donde podría ser recibido con manifestaciones en su contra.

En Berlín, los manifestantes –entre los que había alemanes e inmigrantes estadounidenses– se dieron cita en la puerta de Brandeburgo, cerca de la Embajada de Estados Unidos, con carteles en inglés llamando a "resistir" y a "levantarse, unirse y luchar".

Los organizadores pidieron a los estadounidenses que vivan en el extranjero que se inscriban para poder votar por correo en las elecciones de mitad de mandato, que tienen lugar en noviembre.

Un centenar de personas acudió a la plaza de Trocadero, frente a la Torre Eiffel de París, para protestar con una banderola en la que se leía "¡Más feministas!". Junto a ellas, algunos activistas portaban pancartas reclamando la destitución del inquilino de la Casa Blanca.