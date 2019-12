María del Pilar Hurtado sigue en Panamá, de acuerdo con su abogado

La decisión de la Cancillería panameña de negar la extradición de la exdirectora del Das (Departamento Administrativo de Seguridad), María del Pilar Hurtado, llegó a oídos de su abogado Jaime Camacho.

Camacho confirmó a la emisora colombiana Blu Radio que la Hurtado está en Panamá y que habló con ella por celular, mediante mensajes de texto.

"Hoy, casualmente me comuniqué con ella [Hurtado] vía WhatsApp para preguntarle si tenía confirmación de esa noticia, me escribió que también se había enterado por los medios de comunicación que no tenía confirmación oficial, pero probablemente sí ocurrió... ella me dijo que continúa en Panamá".