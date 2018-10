Huracán Michael alcanza categoría 3 en su ruta a Florida

Michael se convirtió este martes en un huracán de gran intensidad, con categoría 3 de máximo 5, al alcanzar vientos de 195 km/h en su ruta hacia el norte de Florida, donde producirá el miércoles peligrosas lluvias y marejadas.

A las 17:00 GMT, Michael se arremolinaba en el golfo de México a 470 Km al sur de Panama City, en la costa suroeste de Florida, hacia donde avanzaba a 19 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

"Michael es un huracán categoría 3 de la escala Saffir Simpson", escribió el NHC. "Se espera un fortalecimiento adicional y Michael será un huracán de gran intensidad cuando toque tierra en Florida".

The eye of #HurricaneMichael, seen in this #GOESEast loop, is really starting to take shape as the dangerous Cat. 2 storm moves north over the eastern Gulf of Mexico. Follow Michael on our Atlantic hurricane tracker: https://t.co/d4YBBwPJahpic.twitter.com/qEtcC70zoh