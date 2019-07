Michelle Bachelet, 'profundamente impactada' por condiciones de detención de migrantes en Estados Unidos

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este lunes estar "profundamente impactada" por las condiciones de detención de los migrantes en Estados Unidos, subrayando por otro lado que no habría que separar nunca a los niños de sus familias.

"Como pediatra, pero también como madre y exjefa de Estado, estoy profundamente impactada de que unos niños sean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a cuidados de salud o a alimentos adecuados y en malas condiciones sanitarias", declaró Michelle Bachelet en un comunicado.

