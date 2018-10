Mike Pence acusa a China de lanzar un 'salvavidas' a Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó el jueves a China de lanzar un "salvavidas" a Venezuela con "cuestionables préstamos" a cambio de petróleo, y criticó que haya convencido a Panamá, República Dominicana y El Salvador de romper lazos con Taiwán.

En un discurso en el Instituto Hudson, un centro de análisis conservador, Pence alertó sobre la "diplomacia de la deuda" que emplea Pekín para expandir su creciente influencia en el mundo, ofreciendo "cientos de miles de millones de dólares en préstamos de infraestructura" en todos los continentes.

"Pekín le lanzó un salvavidas al corrupto e incompetente régimen de [Nicolás] Maduro en Venezuela, que ha estado explotando a su propia gente, prometiéndole 5 mil millones de dólares en cuestionables préstamos a pagarse con petróleo", dijo Pence.

