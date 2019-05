Modi promete una India ‘incluyente’ tras arrolladora victoria electoral

El primer ministro indio Narendra Modi prometió este jueves 23 de mayo un futuro “incluyente” para su país al clamar la victoria para su partido nacionalista Bharatiya Janata (BJP), que le permitirá según todos los indicios gobernar con mayoría absoluta.

“¡India gana de nuevo!”, exclamó Modi, que aspira a un segundo mandato, mientras que Amit Shah, líder del BJP y mano derecha del primer ministro, afirmaba que “esta gran victoria es la victoria de la fe del pueblo”.

El BJP dominaba al cerrar la noche el escrutinio de los aproximadamente 600 millones de votos, con ventaja en 303 circunscripciones, lo que le daría igual número de escaños, sobre un total de 542 en la cámara baja del Parlamento.

De confirmarse la victoria en esas circunscripciones, Modi conseguiría muchos más de los 272 escaños que precisaba para una mayoría absoluta, una situación inusual en la historia política de India, país habituado más bien a amplias coaliciones.

El primer partido de la oposición, el Partido del Congreso de Rahul Gandhi, iba al frente sólo en 50 circunscripciones, un resultado decepcionante para esta formación clave en la vida política del país desde su independencia en 1947.

Estos resultados darían al BJP y a sus aliados, a los que las primeras tendencias daban 50 escaños, una firme mayoría de 350 diputados.

Antes de la proclamación definitiva de los resultados, los nacionalistas hindúes ya celebraban su victoria. “¡Gracias India! La fe puesta en nuestra alianza nos empuja con humildad y nos da la fuerza para trabajar aún más duro para culminar las aspiraciones del pueblo”, aseguró Narendra Modi en Twitter, donde cuenta con 47 millones de seguidores.

Congratulations to Prime Minister @NarendraModi and his BJP party on their BIG election victory! Great things are in store for the US-India partnership with the return of PM Modi at the helm. I look forward to continuing our important work together!