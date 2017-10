DEA: México domina el narcotráfico en Estados Unidos; hay dudas sobre el acuerdo con las FARC

La agencia antidrogas estadounidense DEA señaló que los cárteles mexicanos dominan el narcotráfico en Estados Unidos y su crecimiento y expansión se mantendrá a corto plazo, con un fortalecimiento esperado de las mafias colombianas.

En su informe anual sobre el tráfico de drogas, la Drug Enforcement Administration (DEA) dijo que la cocaína de Colombia sigue siendo una "amenaza" para Estados Unidos, y consideró "inciertas" las implicaciones a largo plazo de la implementación de la paz con la guerrilla FARC.

Las organizaciones criminales colombianas siguen impactando en el narcotráfico en Estados Unidos, aunque a un nivel menor en que lo hacían en las décadas de 1980 y 1990, cuando los cárteles de Medellín, Cali y Norte del Valle dominaban el mercado como hoy lo hacen los mexicanos, dijo la DEA.

Actualmente, las organizaciones delictivas trasnacionales mexicanas son la mayor amenaza criminal en materia de drogas para Estados Unidos.

"No hay ningún otro grupo que actualmente esté posicionado para desafiarlas", enfatizó la DEA, destacando el peso del Cártel de Sinaloa y la creciente preponderancia del Cártel Nueva Generación de Jalisco. Además, dijo, en territorio estadounidense operan el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Zetas y la Organización Beltrán-Leyva. Esos mismos grupos también tienen poder territorial en "grandes regiones" de México en términos de cultivo y producción, señaló el texto.

Según el organismo, los cárteles mexicanos controlan "lucrativos" corredores de tráfico, en especial en la frontera suroeste del país, lo que les permite ingresar "significativas cantidades" de heroína, cocaína, metanfetaminas, marihuana y posiblemente fentanilo, un narcótico sintético 50 veces más potente que la heroína.

Las organizaciones mexicanas también tienen el control de las rutas de transporte y distribución en territorio estadounidense, y operan con centros de distribución en numerosas ciudades, apuntó el reporte titulado " Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas".

