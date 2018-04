Nicolás Maduro espera restaurar la relación con Panamá

El presidente Nicolás Maduro manifestó este miércoles 18 de abril que aspira restituir las relaciones de Venezuela con Panamá lo más pronto posible, y para ello afirmó que tiene un conjunto de propuestas para resolver los problemas con ese país centroamericano.

En una transmisión vía Facebook Live, Maduro indicó que mantiene contactos con el gobierno panameño para tratar de regularizar la relación bilateral. Recordando su antigua amistad con el presidente panameño Juan Carlos Varela, en tiempos en que ambos eran cancilleres, Maduro dijo que “fuimos amigos. Si es necesario que nos reunamos los dos, vamos a reunirnos”.

#EnVivo 📹 | Facebook Live | ¡Ya estamos conectados en Facebook Live! Conversando con el Pueblo sobre diversos temas, entre ellos el éxito de la Operación Manos de Papel. https://t.co/3zR917Lvsb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 18 de abril de 2018

Agregó que ese encuentro parece necesario después de una supuesta "reunión secreta" para evaluar los mecanismos de reestablecer los lazos comerciales, realizada recientemente en una isla del Caribe, cuyo nombre no mencionó, donde no se logró un arreglo con el gobierno de Panamá debido a que la persona que encabezó la delegación de ese país no lo quiso.

Ambos países están sin embajadores desde hace dos semanas. Las acciones fueron adoptadas poco después de que Panamá incluyó a Maduro y a varios de sus colaboradores más cercanos en una lista de "alto riesgo" para cometer blanqueo de dinero, por lo que recomendó a los bancos extremar la supervisión de las transacciones que involucraran a esas personas.

En respuesta, Maduro suspendió tres meses las actividades comerciales y financieras con casi un centenar de empresas y decenas de figuras panameñas, entre las que incluyó a la aerolínea Copa y a Varela, a quien el gobierno venezolano acusa de formar parte de “mafias” empresariales panameñas.

El gobierno panameño anunció seguidamente el retiro de su embajador en Caracas, Miguel Mejía, y pidió a Venezuela hacer lo propio con su embajador en Panamá, Jorge Durán.

Las fricciones se intensificaron el 10 de abril cuando el gobierno de Varela suspendió por 90 días, contados a partir del 25 de abril, todas las actividades de transporte aéreo de pasajeros y de carga de cuatro aerolíneas venezolanas -la estatal Conviasa y las privadas Avior, Laser y Turpial- que tenían unos 20 vuelos semanales a Panamá.