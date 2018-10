Nikki Haley dimite como embajadora de Trump en Naciones Unidas

Nikki Haley ha dimitido como embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), informaron varios medios de comunicación.

El presidente Donald Trump comunicó que en la mañana de este martes, ofrecerá un "gran anuncio" con "mi amiga" Nikki Haley.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.