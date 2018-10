Nobel de la Paz reconoce la lucha contra la violencia sexual

Un médico congoleño y una yazidí que estuvo retenida por el grupo extremista Estado Islámico fueron reconocidos el viernes con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para llamar la atención y eliminar el uso de la violencia sexual como arma de guerra.

Denis Mukwege y Nadia Murad "han realizado una contribución crucial para llamar la atención sobre este tipo de crímenes de guerra y combatirlos", dijo el Comité Noruego del Nobel en su fallo.

"Denis Mukwege es un ayudante que ha dedicado su vida a defender a estas víctimas. Nadia Murad es el testigo que habla de los abusos perpetrados contra ella y contra otras", agregó.

Mukwege ha tratado a miles de mujeres en Congo, muchas de ellas víctimas de violaciones en grupo.

Hombres armados intentaron asesinarlo en 2012, obligándole a exiliarse temporalmente.

Murad es unas de las 3 mil mujeres yazidíes que se estima fueron víctimas de violación y otros abusos por parte de miembros de la milicia radical EI.

Logró escapar tras tres meses de cautiverio y decidió contar su experiencia. A los 23 años fue nombrada la primera embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas para la dignidad de las víctimas del tráfico de personas.

El galardón está valorado en nueve millones de coronas suecas (1.01 millones de dólares).

El año pasado, el comité reconoció la labor de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares.

El lunes, el investigador estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo recibieron el Nobel de Medicina por su innovadora investigación sobre la participación del propio sistema inmunológico en la lucha contra el cáncer.

Científicos de Estados Unidos, Canadá y Francia compartieron el galardón de Física, que se dio a conocer el martes.

Otros tres investigadores, dos estadounidenses y un británico, ganaron el Nobel de Química por "aprovechar el poder de la evolución" para producir enzimas y anticuerpos que produjeron nuevos fármacos y biocombustibles.

El lunes se conocerá el ganador en Economía, que técnicamente no es un Nobel ya que no forma parte de las categorías establecidas en el testamento del industrial Alfred Nobel. Este año no se otorgará el Premio Nobel de Literatura.