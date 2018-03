Nordeste de Estados Unidos trabaja para restaurar la electricidad tras tormenta invernal

El sol salió este viernes 9 de marzo en gran parte del Nordeste de Estados Unidos mientras empresas de servicios públicos lidiaban con la ardua tarea de restaurar la electricidad a centenares de usuarios que quedaron a oscuras a causa de una tormenta azotó la región esta semana, con la posibilidad de una tercera tormenta en el horizonte.

Las empresas de servicios pidieron paciencia, advirtiendo que debido a los daños causados por la tormenta que dejó 60 centímetros de nieve en algunas partes, derribando árboles, ramas y cables del tendido eléctrico y bloqueando caminos, pudieran pasar varios días antes de que se restaure el servicio.

Unos 450 mil usuarios en el Nordeste estaban sin electricidad el viernes, de acuerdo con el portal poweroutage.us, que compila estadísticas de empresas de servicios públicos en todo el país. Nueva Jersey y Massachusetts tenían los mayores problemas.

“Por favor, prevean estar sin electricidad por varios días, mientras trabajamos en esta restauración significativa”, dijo Eversource en Twitter.

Some of the storm damage we saw in Framingham today. pic.twitter.com/xWh9oIXatD